Ataque russo num café e numa loja mata 49 pessoas

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

Um ataque russo matou, pelo menos, 49 pessoas que se juntavam num café para uma missa numa localidade no nordeste da Ucrânia, na região de Kharkiv. Entre as vítimas está um menino de 6 anos, confirmou o ministro do Interior.







Kharkiv Regional Prosecutor's Office/Handout via REUTERS

Descubra as

Edições do Dia em dois períodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

Tópicos Ucrânia Rússia conflito bombardeamento

Um café e uma loja foram atingidas esta quinta-feira ao início da tarde quando acontecia no café acontecia uma missa que terá juntado muitos dos 330 habitantes da vila de Hroza. O ministro do Interior, Ihor Klymenko, disse na televisão ucraniana que havia pessoas de "cada família, de cada casa" naquela comemoração. "É uma tragédia terrível", afirmou.Sete pessoas foram encaminhadas para o hospital. Segundo o ministro ainda não era claro se as forças russas tinham bombardeado a aldeia ou disparado um missil. Este parece ser um dos mais violentos ataques russos a uma zona residencial ucraniana em semanas.A participar na cimeira da Comunidade Política Europeia, em Espanha, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky reagiu dizendo que "o terror russo tem de ser travado". "Estamos a falar com líderes europeus, em particular, sobre reforçar as nossas defesas aéreas, reforçar os nossos soldados, sobre dar ao nosso país proteção contra o terror", disse numa mensagem publicada na rede social Telegram.