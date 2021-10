Um dos feridos encontra-se em estado crítico. Suspeito foi detido no local.

Ataque no Japão com faca e ácido deixa onze pessoas feridas

Um homem ficou em estado crítico e mais de dez pessoas ficaram feridas depois de um ataque com ácido e arma branca num comboio em Tóquio, no Japão. O ataque aconteceu enquanto várias pessoas se encaminhavam para o centro para ir a festas de Halloween.







Reuters

O suspeito do ataque, um homem na casa dos 20 anos, foi detido no local.O ataque ocorreu na linha de Keio, num comboio que se encaminhava para Shinjuku, a estação ferroviária mais movimentada do mundo, cerca das oito da noite.Num vídeo, é possível ver um vídeo em que um grupo de passageiros foge de um comboio onde parece surgir um incêndio.