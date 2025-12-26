Ataque com faca em fábrica no Japão faz vários feridos

Oito pessoas tiveram de ser hospitalizadas.

Várias pessoas foram hospitalizadas depois de serem esfaqueadas numa fábrica no centro do Japão esta sexta-feira. As informações estão a ser avançadas pela agência de notícias Kyodo e outros meios de comunicação locais.



Ataque com faca em fábrica no Japão mobiliza equipas de emergência e bombeiros Kyodo News via AP

O ataque ocorreu numa fábrica de borracha na cidade de Mishima, na província de Shizuoka, a oeste de Tóquio e o agressor foi detido ainda no local.

Não foram avançados detalhes sobre o estado de saúde dos feridos, no entanto o corpo de bombeiros local referiu que foram hospitalizadas oito pessoas.