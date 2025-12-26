Sábado – Pense por si

Ataque com faca em fábrica no Japão faz vários feridos

10:08
Oito pessoas tiveram de ser hospitalizadas.

Várias pessoas foram hospitalizadas depois de serem esfaqueadas numa fábrica no centro do Japão esta sexta-feira. As informações estão a ser avançadas pela agência de notícias Kyodo e outros meios de comunicação locais. 

O ataque ocorreu numa fábrica de borracha na cidade de Mishima, na província de Shizuoka, a oeste de Tóquio e o agressor foi detido ainda no local.  

Não foram avançados detalhes sobre o estado de saúde dos feridos, no entanto o corpo de bombeiros local referiu que foram hospitalizadas oito pessoas.  

