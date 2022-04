'Ataque chocou-me.' Duas explosões em Kiev durante a visista de António Guterres

Há duas semanas que o centro de Kiev não era alvo de ataques russos, mas foi precisamente no momento em que António Guterres e Volodymyr Zelensky falavam à imprensa, esta quinta-feira ao final da tarde, que duas fortes explosões se fizeram sentir. Os dois mísseis fizeram, pelo menos, três feridos.







Em entrevista à RTP, o secretário-geral das Nações Unidas acabaria por referir mais tarde ter ficado chocado. "O ataque a Kiev chocou-me. Kiev é sagrada para os ucranianos e para os russos", disse António Guterres, que esta quinta-feira visitou vários locais onde se registaram massacres na Ucrânia.As explosões ouviram-se às 20h15 (18h15 em Portugal Continental), precisamente quando Zelensky e Guterres falavam aos jornalistas sobre o balanço da visita do líder das Nações Unidas à Ucrânia.O presidente da câmara de Kiev, Vitali Klitschko, especificou que a explosão tinha atingido o bairro de Shevchenko, no centro da cidade. Os ataques fizeram com que três pessoas fossem hospitalizadas.A porta-voz dos Serviços de Emergência centrais Svtelana Vodolaga indicou que a segunda explosão atingiu uma esfraestrutura não identificada junto a um prédio residencial. Os ministros da Defesa e dos Negócios Estrangeiros ucranianos garantiram que a Rússia usou mísseis nestes dois ataques.António Guterres esteve na terça-feira com Vladimir Putin e esta quinta-feira com Volodymyr Zelensky. O líder da ONU falou assim, pela primeira vez, desde o início do conflito - que começou a 24 de fevereiro, quando a Rússia decidiu invadir a Ucrânia -, com os dois presidentes.