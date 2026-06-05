Astronautas da Estação Espacial Internacional recebem ordens de evacuação após fuga de ar

Em causa estiveram duas fugas de oxigénio, mas que não constituiram qualquer tipo ameaça imediata para a tripulação, segundo a agência espacial estatal russa. A tripulação entretanto já recebeu ordens para retomar as operações normais.

Quatro astronautas a bordo da Estação Espacial Internacional (ISS) receberam esta sexta-feira ordens para se abrigarem nas suas naves espaciais e prepararem para uma possível evacuação, depois de terem sido detetadas duas fugas de ar no laboratório orbital, avançou a NASA citada pela agência de notícias Reuters.



Logotipo da NASA AP

O episódio ocorreu pelas 09h04 da manhã (15h de Lisboa), quando quatro astronautas da missão Crew-12 da NASA receberam ordens para entrarem na aeronave Crew Dragon, acoplada à estação, e vestirem os seus fatos espaciais, segundo fonte da NASA. Entre os astronautas encontravam-se dois americanos, um francês e um russo.

Em comunicado, a Roscomos - agência espacial estatal russa - esclareceu que em causa estiveram duas fugas de oxigénio da ISS, mas que não houve qualquer ameaça imediata para a tripulação. A primeira fuga foi imediatamente estancada. A tripulação entretanto já recebeu ordens para retomar as operações normais.

"As fissuras sempre foram uma preocupação que a NASA acompanha de perto", começou por escrever a porta-voz da nASA, Bethany Stevens, na rede social X ao acrescentar que Chris Williams está entre os astronautas que receberam instruções para entrar na aeronave Crew Dragon.

A NASA e a agência espacial russa Roscosmos são as duas principais operadoras da estação. Ambas têm debatido há meses as causas e possíveis soluções para as fugas de ar a bordo do módulo Zvezda da Rússia - uma estrutura do laboratório fundamental do tamanho de um campo de futebol.

Nos últimos meses as fugas de ar foram relativamente pequenas mas aumentaram na sexta-feira, tendo passado de meio quilo de ar por dia para um quilo, explicou a mesma fonte da NASA que pediu para não ser identificada.