12:47

Cedeu um passadiço de madeira de um festival de música em Vigo, ferindo pelo menos 316 pessoas, cinco das quais com gravidade.

"Ouviu-se um barulho e de repente caiu tudo. Ficámos entre a madeira e o cimento." Foi assim que descreveu uma das vítimas do desabamento do passadiço de madeira de um festival de música em Vigo, que feriu pelo menos 316 pessoas, cinco das quais com gravidade.





"O cimento cobria-nos a cabeça. Toda a gente tentava sair, mas ninguém conseguia. Só ouvíamos as pessoas a gritar", continuou a jovem à agência Reuters.



De acordo com as testemunhas ouvidas pelo El Mundo, o pior foi mesmo "o que veio depois da avalancha". "Era terrível, não se podia respirar", relata Marta Vidal, espanhola de 20 anos que estava no local a desfrutar os concertos. Vidal não caiu por sorte: quando acabou a banda que queria ver, mudou de lugar na plateia. Ou seja, quando o passadiço desabou, já não estava no local que cedeu. "Por um metro não caímos", disse com alivio.



Contudo, apesar de não ter caído no buraco, a jovem começou a temer por outras pessoas que conhecia e que estavam no recinto, como era o caso de uma prima e de outra amiga. A amiga caiu: Com o impacto, perdeu o telemóvel e tudo o que levava, e "pessoas começaram a cair-lhe em cima." "Perdes as tuas amigas, perdes toda a gente, não sabes o que passa", lamenta.



As cinco pessoas feridas com gravidade não correm risco de vida, segundo os jornais espanhóis. O prefeito da cidade, Abel Caballero, afirmou que vão ser investigadas as causas do acidente que se registou pouco depois das 24h00 em Espanha (23h00 em Lisboa).