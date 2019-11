Marcelo sobre a queda do Muro de Berlim: "Vi ao vivo o que se passava" Fui para Berlim nos dias seguintes à queda. Atravessei várias vezes o Checkpoint Cherlie para ir a restaurante e cafés e guardo um pedaço do muro. Ainda pintado. - Mundo , Sábado.

Em 1989, quando o Muro caiu, previa-se que a globalização conduziria a "um mundo sem fronteiras". Não foi o que aconteceu. Terminada a Guerra Fria, sobreviveram 12 muros. Nas décadas seguintes, sobretudo depois dos atentados de 11 de Setembro e das "primaveras árabes" de 2011, mais do que triplicou o número de barreiras, vedações e fortificações. Serão agora pelo menos 70 no mapa mundial do século XXI. Destacamos as principais.Praticamente não existiam barreiras físicas ao longo da fronteira de 3.200 km que se estende do Golfo do México, no Texas, ao oceano Pacífico, na Califórnia, quando Bill Clinton começou, em 1994, a fechar algumas zonas de passagem nos EUA para travar a entrada de drogas e de migrantes. Primeiro entre El Paso e Ciudad Juaréz, depois entre San Diego e Tijuana e a seguir no Arizona. Após os atentados de 11 de Setembro de 2001, veio o receio de que terroristas se pudessem infiltrar através das regiões mais remotas usadas por migrantes económicos. Em outubro de 2006, George W. Bush assinou uma lei autorizando a construção de mais de 1.000 km de barreiras, com vedações reforçadas, câmaras, projetores e sensores. Houve quem duvidasse da viabilidade do projeto, em parte porque os custos por quilómetro (1 a 2 milhões de dólares) eram proibitivos.Donald Trump chegou à Casa Branca em 2016 com a promessa de construir um muro e obrigar o México a pagá-lo. Inicialmente, queria que cobrisse toda a fronteira, mas depois esclareceu que seria apenas metade, confiando a segurança da restante à natureza (montanhas, rios, etc.). Até maio de 2019, tentando impor ao Congresso de maioria democrata a sua xenófoba agenda anti-imigração, o republicano Trump garantiu fundos de 6.100 milhões de dólares para edificar e renovar mais de 540 km de barreiras. As primeiras construções arrancaram no Vale do Rio Grande, Texas. Ninguém sabe bem qual será o custo final do muro ambicionado por Trump, descrito pelo arquiteto Ronald Rael, professor na Universidade da Califórnia, como "um território de paradoxo, horror, transformação e fluxo, numa escala maior do que a do Muro de Berlim". As estimativas variam entre 12 mil e 70 mil milhões de dólares. Uma sondagem do Pew Research Center revelou, entretanto, que uma maioria de americanos (58%) se opõe à expansão do que Bush iniciou.Constituída por 16 condomínios fechados em Barueri, na Grande São Paulo, com cerca de 60 mil moradores, Alphaville é uma comunidade rodeada por 64 km de muros, que existe desde 1978. O projeto foi concebido para elites urbanas cansadas da criminalidade. Em Alphaville 3, por exemplo, onde, em 2013, viviam cerca de 4.000 pessoas protegidas por 60 guardas privados e apoiadas por unidades da polícia militar estacionadas nas redondezas, o muro estende-se por 4 km e tem 2,5 m de altura.