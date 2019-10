O Muro caiu há 30 anos

A 9 de novembro de 1989, milhares de alemães começavam a derrubar o Muro de Berlim, símbolo da divisão europeia e de uma Guerra Fria à escala mundial. Para assinalar os 30 anos sobre este momento histórico, a SÁBADO lança uma edição especial de 92 páginas, com o apoio da Embaixada da Alemanha em Lisboa.

Sabia que Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República, esteve em Berlim nos dias seguintes à queda do Muro? O seu testemunho é um dos destaques da revista que estará nas bancas a partir de 12 de outubro. Mas há mais, muito mais para ler. O historiador António Araújo escreve um ensaio sobre o "Muro da Vergonha", repleto de episódios, números, protagonistas e outros pormenores da vida na antiga República Democrática da Alemanha (RDA). João Pereira Coutinho, politólogo, imagina uma história alternativa para o desfecho do dia 9 de novembro de 1989. A. James McAdams, um dos mais reputados especialistas internacionais em política alemã, vigiado pela Stasi (a polícia secreta da RDA) nos anos em que viveu em Berlim Leste, conta a sua história e explica, em entrevista, quais as marcas que ainda sobrevivem: "Há muita amargura e ressentimento a Leste." Francisco José Viegas e Pedro Marta Santos escolhem os livros e os filmes que têm a sombra do Muro, a jornalista Mónica Bello recupera três reportagens escritas nos dias de mudança em Berlim e Nuno Rogeiro dá a sua opinião sobre os vencedores e os vencidos.

Se um muro cai, outros se levantam. Serão hoje pelo menos 70 as barreiras, fortificações e vedações que dividem dezenas de países. Por isso, esta edição especial da SÁBADO conta com uma longa e exclusiva radiografia mundial dos muros do século XXI, preparada pela jornalista Margarida Santos Lopes. Há também espaço para uma infografia de Checkpoint Charlie, o emblemático posto de fronteira de Berlim; para um portfólio sobre as memórias do Muro desde a sua construção, em 1961; para uma cronologia ilustrada do ano que mudou o mundo (1989); para um roteiro sobre o que há para ver na capital alemã; e para um quiz surpreendente com pretextos para todos os gostos: Merkel, Hasselhoff, Elton John, Ampelmännchen, por aí fora.