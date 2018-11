Apesar do dia concreto de descontos ser apenas esta sexta-feira, as rajadas de promoções começaram na madrugada de quinta-feira e providenciaram imagens caóticas de pessoas à procura dos preços mais baixos.

A Black Friday pode ter sido criada nos Estados Unidos da América mas já em criou raízes um pouco por todo o mundo. Apesar do fenómeno se realizar apenas no dia posterior ao tradicional Dia de Acção de Graças, são muitas as lojas e marcas que aproveitam a ocasião para estender os descontos desde quinta-feira até à segunda-feira da semana seguinte - conhecida como Cyber Monday.



Apesar do dia concreto de descontos ser apenas esta sexta-feira, as rajadas de promoções começaram na madrugada de quinta-feira e providenciaram imagens assombrosas de pessoas à procura dos preços mais baixos.



Em Portugal, a Black Friday chegou como um furacão e as primeiras cenas caóticas surgiram na Worten de Matosinhos. O resultado dos descontos foram arrastões de clientes, como se pode ver nas imagens.







As promoções da Worten no Centro Comercial Colombo, em Lisboa, levou também ao caos. Para termos de comparação, de acordo com dados divulgados do SIBS relativamente à Black Friday de 2017, foram gastos em Portugal cerca de quatro milhões de euros em lojas físicas e mais de 300 mil euros em compras online.



Mas não foi só em Portugal que se batalhou pelo electrodoméstico mais barato. No Brasil, em São Paulo, a luta foi renhida para encontrar uma topo de gama a "preço reduzido".



Um pouco mais acima no Brasil, em Pernambuco, o produto mais procurado pelos clientes também foram as televisões.





Pernambuco sendo Pernambuco. Black Friday na quinta-feira com clima de paz e amor pic.twitter.com/SiufWc2D14 — Insta: @RenatoRBarros (@renatorbarros) 22 de novembro de 2018





Na África do Sul, o entusiasmo em frente a uma loja da Game em Port Elizabeth, era tão grande que os clientes não aguentaram e começaram a arrombar as portas do estabelecimento. Nos Estados Unidos da América, num centro comercial no estado do Alabama, a Black Friday acabou em tiroteio . Uma discussão entre dois jovens acabou da pior forma na noite de quinta-feira e provocou uma morte e dois feridos.Na África do Sul, o entusiasmo em frente a uma loja da Game em Port Elizabeth, era tão grande que os clientes não aguentaram e começaram a arrombar as portas do estabelecimento.

em Kampala, a ansiedade para recolher os melhores descontos fez com que até os carrinhos de supermercado fossem largados, provocando o caos.





No Uganda, também numa loja da Game,