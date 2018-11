Lula da Silva, Dilma Rousseff, ex-ministros da Fazenda Antonio Palocci e Guido Mantega do Partido Trabalhador (PT) e João Vaccari Neto, tesoureiro do mesmo partido, foram constituídos arguidos por organização criminosa nos casos da petrolífera estatal Petrobrás, no âmbito da Operação Lava-Jacto, e no caso conhecido no Brasil como "quadrilhão do PT".

A determinação foi feita pelo juiz de Brasília Valdisney Oliveira, da 10.ª Vara Federal, após denúncia do então procurador-geral da República Rodrigo Janot, em 2017.

De acordo com a Procuradoria-Geral da República (PGR) do Brasil, haveria um esquema de corrupção que envolvia várias figuras e órgãos públicos como a Petrobrás, o Banco Nacional de Desenvolvimento (BNDES) e o Ministério do Planejamento, o que levou que os políticos acusados recebessem valores ilícitos e que, entre 2003 a 2016, lesassem a petrolífera em1,5 mil milhões de reais, cerca de 300 milhões de euros. "Pelo menos desde meados de 2002 até 12 de Maio de 2016 , os denunciados, integraram e estruturaram uma organização criminosa com actuação durante o período em que Lula e Dilma Rousseff sucessivamente titularizaram a Presidência da República, para cometimento de uma miríade de delitos, em especial contra a administração pública em geral", disse Janot na altura da denúncia, citado pelo Estadão.



Este dinheiro faria parte de um esquema na Operação Lava-Jacto que incluía um cartel de nove construtoras (entre elas a Odebrecht) que financiavam, sem declarar à Justiça, campanhas de políticos e outros benefícios em troca de contratos lucrativos com a Petrobrás quando estes chegassem ao Governo brasileiro.

Por isso, segundo o juiz, "há indícios suficientes para a que a acção seja aberta e os acusados julgados após audição das testemunhas e apresentação das defesas".