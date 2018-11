As melhores compras que pode fazer nesta Black Friday

Dos perfumes à tecnologia, da roupa à decoração, descubra descontos que valem mesmo a pena e prepare o seu Natal sem dar cabo nas finanças

Aí está mais uma Black Friday, o grande dia dos descontos inventado na América – e a suceder ao feriado de Acção de Graças, antecipando as compras de Natal: é já esta sexta-feira, 23 de Novembro. Contudo, muitas lojas e marcas estendem-no ao longo de todo o fim-de-semana, até segunda-feira, 26 de Novembro – baptizada como Cyber Monday. Siga as nossas dicas, para não perder as melhores pechinchas.



Começamos nos perfumes e cosméticos. Na cadeia Perfumes & Companhia há descontos de 25% até domingo nas compras online e também nas lojas físicas, mas neste caso apenas para compras acima de 65 euros. Se gastar menos, terá apenas 20% de desconto. Já nas lojas O Boticário a campanha de Black Friday estende-se até dia 3 de dezembro, com 50% de desconto em todos os perfumes. Na cadeia Sephora, há descontos até 28 de novembro, com todos os perfumes de 100ml ao preço dos de 50ml, incluindo coffrets, promoção "leve 3, pague 2" em toda a colecção Sephora Collection e mais descontos, até 60% em produtos selecionados, e na segunda-feira, há 25% de desconto em compras superiores a 100 euros – apenas online. Na The Body Shop há descontos de 30% até domingo, em toda a loja, incluindo artigos de Natal e da linha Spa of The World. Também nas lojas Quem disse, Berenice? há descontos até domingo, com 150 produtos seleccionados a chegar aos 70. Finalmente, na cadeia Rituals, os desconto são de 20% em produtos selecionados, até domingo, mas na própria sexta-feira, a Black Friday por excelência, há oferta especial de uma vela perfumada em compras iguais ou superiores a 50 euros.



Passando para as áreas da decoração, mobiliário e design, o destaque vai para as lojas Conforama, com descontos até 70% em artigos selecionados, até 3 de Dezembro. A Costa Nova oferece 30% de desconto em toda a coleção e a loja lisboeta Pollux oferece o IVA (23%) em todas as compras efetuadas na sexta-feira, 23 de Novembro.



Quanto às viagens e lifestyle, é de aproveitar os 30% de desconto na EasyJet (para usufruir até 1 de Setembro de 2019), mas também os descontos em hotéis: até à Cyber Monday, 26 de Novembro, na cadeia Vila Galé as reservas feitas nas 21 unidades de quatro estrelas estarão com preço por noite desde €50, em quarto single ou duplo standard, com pequeno-almoço, e nos hotéis de cinco estrelas (Sintra e Palácio dos Arcos), uma noite poderá apenas custar €80 – para estadias entre 23 de Novembro e 31 de Março (exceto de 28 de Dezembro de 2018 a 1 de janeiro de 2019, inclusive); já na rede Discovery Hotel Management, sexta-feira garante 25% de desconto para estadias até 20 de Junho de 2019, com excepção da Passagem de Ano; finalmente, até 2 de Dezembro há estadias a partir de 30 euros por pessoa/noite, em quarto duplo standard, no Hotel Solar dos Cáceres.



A tecnologia, que por definição trabalha com produtos caros, é um dos sectores mais procurados pelos consumidores da Black Friday e há várias lojas e marcas a aderir, com proveitosas ofertas. É o caso da Worten, com campanha de 30% de desconto até domingo, da Fnac, até 50%, da Media Markt, com promoções em todas as secções, até domingo (destacando-se os 25% de desconto em todos os frigoríficos americanos, e a campanha "leva 3, paga 2" em videojogos) e da Rádio Popular, com descontos em produtos selecionados, por vezes a chegar aos 50% (e, portanto, chegando a ultrapassar os 500 euros) até domingo.



Quanto à moda – lojas de roupa e sapatos, de desporto ou acessórios (dos óculos aos relógios) – a oferta é vasta, mas seleccionámos as propostas mais interessantes, para que não as perca no meio da confusão.

Vale a pena ir à Sport Zone, com 20% em toda a loja (excepto aparelhos de fitness) e 50% em artigos seleccionados, até domingo, e também à Vans, com 50% em artigos selecionados, até domingo.



Na Alain Afflelou, na sexta-feira há 40% de desconto em produtos assinalados, enquanto nos oculistas Olhar de Prata há 25% de desconto em marcas como a Gucci, Chanel, Dior, Fendi e Cartier, e na Óptica Boavista (Porto e Foz do Douro) há descontos entre 20% e 50% nas lojas do Porto até sexta-feira, 23 de novembro.



Na Aldo há 20% de desconto em tudo e na Oysho há desconto de 20% em toda a colecção (apenas sexta-feira). Já na Barbour, as lojas de rua de Lisboa e do Porto oferecem 20% de desconto em tudo menos casacos, acessórios e malhas clássicas, enquanto a Cortefiel e a C&A fazem 50% em peças seleccionadas, também até domingo. Na Boutique dos Relógios há descontos até 50% em peças selecionadas, até domingo, e a Swarovski oferece 30% de desconto em peças selecionadas e 50% de desconto numa selecção de relógios, até segunda-feira.



A Clarks propõe 20% de desconto até segunda-feira. Na Decenio, conte com 30% de desconto (excepto perfumes) até domingo e 20% na segunda-feira (excluindo a colecção Outono-Inverno'18). Na

Forever 21, há desconto de 30% em todas as compras, até domingo, o mesmo que nas lojas Melissa e Pepe Jeans.



A Fred Perry e a Lacoste também aderiram: até domingo, fazem descontos de 20%, o mesmo que a Giovanni Galli e a H&M. Já na Levi’s a Black Friday vai chamar-se Indigo Friday, com 30% de desconto em todas as compras (só na sexta-feira), enquanto nas lojas Natura o desconto é de 20% na compra de uma peça e de 30% na compra de duas ou mais peças (até domingo, 25 de novembro).



Pandora (com 50% de desconto em produtos seleccionados, até domingo), Sacoor Brothers, com descontos até 60%, Samsonite, com descontos até 50%, e Timberland, com 20% em todo o calçado, só na sexta-feira, também merecem atenção.



Boas compras!