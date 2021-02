Artistas ibéricos unidos. Afinal o que se passa com Pablo Hasél?

Começou com publicações no Twitter e letras de canções e acabou em prisão. Pablo Hasél, um rapper catalão, foi detido na terça-feira na Universidade de Lérida depois de ter sido condenado a nove meses de prisão pelo que a justiça considerou ser injúrias à monarquia e glorificação do terrorismo. Nos últimos dias as ruas do país vizinho encheram-se de protestos de apoio e em Portugal foi criado um manifesto e uma petição pública a exigir a sua libertação – que conta já com mais de 2 mil assinaturas.







Pablo Hasél Getty Images

Com a justiça à perna



Onda de indignação em Espanha



Símbolo da liberdade de expressão para a extrema-esquerda espanhola, a situação legal de Hasél está a ter uma notável atenção pública. Isto porque se segue a uma série de outros artistas e personalidades dos meios de comunicação social que foram levados a julgamento por violarem a Lei de Segurança Pública espanhola de 2015, promulgada pelo governo anterior do Partido Popular e criticada por organizações de direitos humanos.O rapper catalão foi agora detido por factos que remotam ao período entre 2014 e 2016, quando publicou 64 mensagens no Twitter e uma canção no YouTube. Numa das mensagens, a acompanhar uma fotografia de um membro do grupo terrorista Grapo, escreveu: "As manifestações são necessárias, mas não suficientes. Apoiemos aqueles que foram mais longe". Contava, na altura, com mais de 54 mil seguidores no Twitter. Alguns tweets faziam ainda referência ao rei emérito Juan Carlos, a quem chamava chefe da máfia.A justiça espanhola considerou estas mensagens injúrias à monarquia, incitadoras de violência e enaltecedoras do terrorismo e condenou Hasél, em 2018, a uma pena de prisão de dois anos. Pena que acabou por ser reduzida com a justificação de que as suas mensagens "não representavam perigo real" para ninguém.Depois da decisão confirmada pelo Supremo, o rapper tinha até à passada sexta-feira para se entregar voluntariamente às autoridades. Mas garantiu que não o ia fazer: queria "dificultar o mais possível a vida à polícia. Na manhã de terça-feira, barricado no edifício da reitoria da Universidade de Lérida, Pablo Hasél foi detido.Além desta pena, Hasél está na mira da justiça por outros crimes. Em 2017 foi condenado por um crime de resistência ou desobediência à autoridade e em 2018 por transgressão.Na quinta-feira, um tribunal de Lérida confirmou uma outra sentença, de dois anos e meio, para o rapper: foi agora condenado por ameaçar uma testemunha num julgamento contra a polícia urbana de Lérida. O tribunal tem agora de decidir se obriga Pablo Hasél a cumprir esta nova pena de prisão, embora a sentença ainda possa ser objeto de recurso no Supremo Tribunal.Convocados nas redes sociais por grupos pró-independência e com palavras de ordem como "Estem fartes" (Estamos fartos), os protestos em Espanha contra a detenção de Hasél acontecem há três noites consecutivas.Em algumas localidades espanholas os protestos converteram-se em distúrbios. Em Barcelona, na noite de quinta-feira, grupos de manifestantes queimaram caixotes do lixo e atiraram pedras, garrafas e fogo-de-artifício contra os Mossos d'Esquadra. Já em Valência a polícia fez diversas cargas para dispersas manifestantes, tendo várias pessoas sido, inclusivamente, detidas.