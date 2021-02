Jornalistas, políticos e ativistas: as ameaças que levaram à condenação de Pablo Hasél

Começou com tweets e letras de canções e acabou em prisão. Detido há mais de uma semana, o rapper catalão foi condenado a nove meses pelo que a justiça considerou ser injúrias à monarquia e glorificação do terrorismo. Estas foram as mensagens que escreveu.

O rapper catalão Pablo Hasél entrou na passada terça-feira na prisão para cumprir uma pena de nove meses por enaltecimento do terrorismo e injúrias à monarquia espanhola. Já tinha sido condenado pelo mesmo delito a dois anos de prisão, pena que ficou suspensa por, na altura, não ter antecedentes.

Foram mensagens que o levaram à prisão, entre as quais estão letras de canções e tweets onde elogiava organizações como a ETA e os GRAPO e onde dizia que políticos como José María Aznar ou José Bono eram "merecedores" de um ataque terrorista. O Supremo Tribunal, que confirmou as duas condenações, admite que o crime de exaltação do terrorismo pode "entrar em conflito" com direitos institucionais como a liberdade de expressão, mas defende que muitas das mensagens do rapper excedem os limites desse direito.

O jornal espanhol El País avançou parte das sentenças.