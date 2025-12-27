Fuga de prisioneiro no dia de Natal leva polícia britânica a lançar alerta

Mahad Elmi estava preso numa prisão de "segurança mínima" onde grande parte dos prisioneiros pode sair desde que tenha uma licença.

A polícia do Reino Unido está à procura de homem que fugiu de uma prisão, em Buckinghamshire, entre a noite de quinta-feira - dia de Natal - e a manhã de 26 de dezembro.



Polícia procura Mahad Elmi, fugitivo de prisão no Reino Unido Polícia do Vale do Tâmisa

Segundo a polícia do Vale do Tâmisa, o homem em questão chama-se Mahad Elmi, tem 27 anos, "cabelo preto de comprimento médio, bárba e olhos castanhos", conta "com cerca de 1,73 metros de altura" e terá ligações com o sudoeste de Londres.

A HMP Spring Hill é uma prisão de regime semiaberto que abriga mais de 300 presos. Segundo o serviço prisional, é de "segurança mínima" - o que significa que muitos presos podem passar a maior parte do dia fora da instituição, desde que tenham uma licença para trabalho, educação ou atividades de reintegração social. No caso do fugitivo em questão, este não teria "nenhuma autorização ou licença legal para estar na comunidade", esclarece a polícia em comunicado.

“Estamos a apelar à ajuda do público para localizar Mahad Elmi, que está fugido depois de ter deixado a prisão de HMP Spring Hill e não ter retornado”, informou a polícia do Vale do Tâmisa. “Se você vir Elmi, não se aproxime dele e ligue para o 999.”