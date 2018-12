O Egipto está a investigar um vídeo pornográfico alegadamente filmado no topo da Grande Pirâmide de Gizé por um casal dinamarquês. O conteúdo de três minutos mostra os dois jovens a subir aquilo que parece ser a Pirâmide de Quéops, com vista sobre a cidade do Cairo no fundo. O vídeo termina com a mulher a retirar a sua camisola e mostra uma imagem de ambos despidos no topo do monumento.

Em reacção ao vídeo, o ministro das Antiguidades do Egipto, Khaled al-Anani, descreveu o incidente como uma violação da moralidade pública e referiu que o mesmo será investigado pelo procurador-geral egípcio.

O director-geral do Planalto de Gizé, Ashraf Mohi, afirmou ao jornal egípcio Al-Ahram que o vídeo em questão seria falso, uma vez que existe segurança apertada – além dos 18 quilómetros de vedação à volta do local - e a área à volta da pirâmide parece ser demasiado iluminada.