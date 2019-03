Na Roma Antiga, chamava-se "termopólio" e designava um balcão de venda de comida, já cozinhada e preparada para ser comercializada.

Em termos práticos, funcionava como uma banca de venda de fast-food moderna: na Roma Antiga, tinha o nome de "termopólio" e tinha exatamente a mesma função. Nesta espécie de bar, era comercializada comida já cozinhada e pronta para ser entregue aos consumidores.

Um novo vestígio desta prática foi agora descoberto por um grupo de arqueólogos na antiga cidade romana de Pompeia, Itália. A imagem desta relíquia com 2 mil anos, encontrada na zona do Região V (uma área de escavação na parte norte da cidade que ainda não está aberta ao público), foi partilhada no Instagram por Massimo Ossana, o diretor do parque arqueológico. "Um termopólio foi trazido para a luz, com um lindo balcão com um fresco", escreveu na publicação.

Neste bar de fast-food arcaico, vendia-se alimentos como pão com peixe salgado, lentilhas, queijo cozinhado e vinho picante, guardados em dólios, grandes jarras de cerâmica. Era maioritariamente usado por classes mais pobres da população, que raramente tinham forma de cozinhar em casa.

Dezenas de outros termopólis têm sido descobertos em Pompeia, graças aos esforços dos arqueólogos, que já não tinham zonas de escavação tão abrangentes desde os anos 60. Estas fazem parte do Projeto Grande Pompeia, financiado em 105 milhões de euros pela União Europeia. Segundo Osanna, o trabalho desenvolvido pela equipa que está a trabalhar na zona Região V tem sido uma "autêntica revolução" e está a alterar forma como as escavações são feitas na antiga cidade.





O esforço de escavações tornou o ano de 2018 profícuo em descobertas: em fevereiro, os arqueólogos encontraram um fresco muito bem preservado de Narciso encantado pelo seu próprio reflexo num lago. Em novembro, foi descoberto outro fresco do mito grego de "Leda e o Cisne". Leda era rainha de Esparta e foi seduzida por Zeus, disfarçado de cisne, acabando por dar à luz quatro crianças, uma delas Helena de Tróia.

Os profissionais também foram capazes de encontrar os restos mortais de duas mulheres e três crianças na vila, e os vestígios de arreios e de uma sela de um cavalo em dezembro.

Pompeia foi destruída em 79 d.C. durante uma erupção que matou mais de 2000 pessoas. As ruínas foram descobertas no século XVI e as primeiras escavações começaram em 1748. É considerada Património da Humanidade da UNESCO.