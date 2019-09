A Casa Branca divulgou, esta quarta-feira, a transcrição da conversa telefónica entre o presidente dos EUA e o seu homólogo ucraniano, Vladimir Zelensky, que prova que Donald Trump pediu a Kiev para investigar o ex-vice-presidente norte-americano Joe Biden. O telefonema levou a maioria Democrata na Câmara de Representantes a anunciar um inquérito para destituir Trump, por abuso de poder presidencial, ao pressionar um líder estrangeiro a investigar um adversário político. Ainda assim, o líder da Casa Branca considera que nada fez de errado e que os rivais falharam redondamente na acusação.

"Será que os democratas me vão pedir desculpa após verem o que foi dito na chamada com o presidente ucraniano? Deviam. A chamada perfeita, apanhei-os de surpresa", escreveu o presidente norte-americano na sua conta pessoal na rede social Twitter.





Will the Democrats apologize after seeing what was said on the call with the Ukrainian President? They should, a perfect call - got them by surprise!