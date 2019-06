Apesar de a lei irlandesa prever prisão perpétua para homicidas, a pena costuma ser menos grave quando aplicada a menores. As penas serão conhecidas a 15 de julho.A 14 de maio de 2018, o rapaz B tocou à porta dos Kriegel, em Leixlip. Pediu para falar com Ana e disse-lhe que o rapaz A queria falar com ela no parque de St. Catherine. Segundo o que o rapaz B disse à polícia, acreditava que Ana tinha uma paixoneta pelo rapaz A e que este lhe queria dizer que não estava interessado.A rapariga acedeu e a última imagem de Ana ainda viva foi captada por câmaras de videovigilância, enquanto se encaminhava para a chamada Glenwood House, acompanhada por B.Ana morreu nesse lugar, pouco depois de ter saído de casa. Segundo o Irish Times , foi agredida e morta entre as 17h25 e as 17h40 do dia 14 de maio de 2018. Às 17h30, a mãe de Ana tinha-lhe enviado uma mensagem de texto, preocupada por saber que B não era amigo de Ana: "Vem já para casa."O rapaz A foi condenado por ter agredido sexualmente Ana, e por tê-la matado. A e B discutiram a morte da jovem um mês antes do crime. Ana seria encontrada com 50 ferimentos no corpo e a morte deu-se devido a traumatismos na cabeça e pescoço. O rapaz A terá usado um bloco de cimento e fita adesiva para a agredir, cujo corpo foi encontrado três dias depois de ela ter sido dada como desaparecida.O Irish Times indica que nas buscas à casa de A, foi encontrada uma mochila com luvas, joelheiras, proteções para o queixo, uma rede para o cabelo e uma máscara artesanal. Tudo integrava o "kit de homicídio", como lhe chamaram os investigadores. A máscara tinha a forma de um crânio e a sua cor era a da pele do jovem. Só cobria a parte de cima da cara, com buracos para o nariz e as orelhas. O rapaz criou ainda dentes incisivos na parte de cima da máscara e pintou-os de vermelho. Segundo B, A usava a máscara, criada para o Halloween, quando agrediu Ana.O sangue de Ana seria encontrado na parte de dentro e de fora deste objeto, e no resto dos pertences dentro da mochila.Anastasia Kriegel, a quem todos chamavam Ana, tinha dois anos e meio quando foi adotada por Geraldine e Patric Kriegel. Nasceu na Sibéria e tinha várias paixões: nadar, cantar (queria aprender a tocar guitarra) e dançar – pertencia a um grupo de dança chamado Dance LA."As pessoas não a entendiam. Ela era única e muito divertida", afirma Patric, explicando que ela queria ter mais amigos da sua idade. "Ela não conseguia odiar ninguém mesmo que algumas pessoas lhe fizessem bullying. Estava desapontada com as pessoas. Tentava fazer amigos mas podia dizer algo errado. Era uma adolescente."Ana Kriegel tinha dificuldades de aprendizagem decorrentes de problemas de visão e de um tumor que combateu em criança. Este último fê-la perder a audição de um ouvido.Era a primeira a voluntariar-se para as atividades na escola e uma das últimas coisas que fez antes de morrer foi aceitar uma participação num desfile de moda com fins de caridade. Segundo o Irish Times, o que Ana mais gostava de fazer era encostar-se à mãe no sofá num domingo, a ver filmes de contos de fadas enquanto devorava a sua comida preferida, pipocas.