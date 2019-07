Sentença de rapazes que mataram Ana Kriégel adiada para outubro

Foi adiada para Outubro a sentença dos dois rapazes condenados por alegadamente matar Ana Kriégel - uma rapariga de 14 anos - devido aos relatórios psicológicos dos dois rapazes não estarem concluídos.

Kriégel foi alegadamente abusada e violentada sexualmente pelo rapaz A enquanto o rapaz B assistia. A e B foram as denominações dadas aos menores. O agressor acabou por matá-la. Os eventos ocorreram numa quinta abandonada numa aldeia nos arredores de Dublin, Irlanda.





O dia em que um colega de escola veio chamar Ana Kriegel, de 14 anos, a casa, foi o último da sua vida. O rapaz e um amigo, ambos com 13 anos no dia do crime, tornaram-se no dia 18 de junho os mais jovens de sempre a serem condenados por homicídio na Irlanda.