O vizinho relatou ter ouvido som de pratos quebrados. "Houve alguns gritos muito altos que estou seguro serem de Carrie e ela gritava 'sai daqui' muitas vezes", afirmou.



A polícia falou com Johnson e Symonds, que estavam "seguros e bem", segundo um comunicado. "Não houve ofensas ou preocupações aparentes para os agentes e não surgiu causa para ação policial", adianta o mesmo documento.

A polícia britânica foi chamada a casa de Boris Johnson por um vizinho preocupado com uma discussão. O homem ficou preocupado com o bem-estar de uma mulher dentro da casa de Johnson, candidato a primeiro-ministro do Reino Unido. Trata-se de Carrie Symonds, a namorada de Johnson desde 2018.O vizinho ouviu uma alteração barulhenta, tendo escutado gritos e uma mulher a dizer "sai de cima de mim" e "sai do meu apartamento". A testemunha gravou um áudio do sucedido e disponibilizou-a ao jornal The Guardian. Pode ouvir-se aparentemente Boris Johnson a dizer "sai da m**** do meu computador" e a recusar deixar a casa. Escuta-se ainda uma mulher a dizer que um sofá ficou sujo com vinho tinto. "Tu não te importas com nada porque és mimado. Não te preocupas com dinheiro nem mais nada."