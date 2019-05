Mena Mangal, uma das jornalistas mais conhecidas do Afeganistão, foi morta a tiro este sábado, dia 11, em Cabul. Mangal era conhecida pelo seu trabalho na televisão, que denunciava casamentos forçados contra a vontade das mulheres, e defendia os direitos ao trabalho e à educação das mulheres.

Mangal foi alvejada num mercado cerca das 7h30, hora local. Antes de dispararem sobre ela, dois homens que seguiam de mota atiraram quatro vezes para o ar. Mena Mangal trabalhava agora como assessora na câmara baixa do parlamento afegão, e esperava pelo carro que a levaria para o emprego.

Em 2017, Mangal tornou-se famosa por escrever acerca do seu próprio casamento forçado e o processo de divórcio que se seguiu – e que terminou este mês.

Os assassinos de Mangal continuam a ser procurados pelas autoridades, depois de terem conseguido escapar. A mãe da jornalista afirmou que no passado a filha tinha sido raptada, mas que os criminosos tinham subornado as autoridades após serem detidos e estavam em liberdade. No Facebook, Mena Mangal tinha denunciado a 3 de maio ser alvo de ameaças de morte, mas não foi colocada sob proteção.

"Porque é tão fácil nesta sociedade [os homens] poderem continuar a matar as mulheres com que não concordam?", perguntou Wazhma Frogh, uma advogada dedicada aos direitos humanos no Afeganistão.



Os direitos das mulheres afegãs foram reprimidos quando os talibã se encontravam no poder. De acordo com o jornal The Guardian, apesar de a intervenção dos EUA em 2001 ter dado esperanças de que a situação mudasse, a busca por um acordo de paz que termine a guerra no Afeganistão coloca de novo em causa este tema. Há partes do país em que as mulheres são alvo de fortes restrições, e em que as raparigas não podem sequer ir à escola secundária.