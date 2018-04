Yulia Skripal, a filha do ex-espião russo Sergei Skripal, recebeu alta hospitalar, avançam alguns meios de comunicação britâncios.Os dois familiares foram encontrados desmaiados num banco em Salisbury, Reino Unido, depois de terem sido envenenados com um agente nervoso.A BBC News avança que Yulia já saiu do hospital, notícia que foi também confirmada pela Sky News.Dias antes Yulia tinha enviado um comunicado onde afirmava que estava a ficar mais forte "dia a dia".