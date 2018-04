As autoridades britânicas terão já identificado vários suspeitos do envenenamento do ex-espião russo Serguei Skripal e da filha, Yulia. Segundo avança o The Telegraph, os suspeitos terão regressado à Rússia.

As investigações relativas ao caso tiveram agora um "avanço significativo", revela o jornal britânico.

No dia 4 de Março, Serguei e Yulia Skripal foram hospitalizados após terem sido vítimas de um ataque com um agente neurotóxico. De acordo com o jornal, os suspeitos responsáveis pelo ataque terão viajado no mesmo avião de Yulia – que no dia anterior ao ataque apanhou um avião de Moscovo para Londres.



Para identificar possíveis culpados, os investigadores cruzaram o registo de passageiros que viajaram no mesmo avião de Yulia com registos das câmaras de segurança na cidade de Salisbury – acreditando por isso que os suspeitos regressaram já à Rússia.

O caso traduziu-se numa crise diplomática internacional – que levou à expulsão de 150 diplomatas russos de vários países ocidentais. A Rússia retaliou com a expulsão de igual número de diplomatas de Moscovo.

Serguei Skripal, de 66 anos, continua no hospital um mês e meio após ataque. A filha teve alta a semana passada, encontrando-se em local desconhecido, mas seguro.