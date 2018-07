Casal internado em estado crítico ficou infectado por ter estado em contacto com um objecto contaminado com o agente nervoso.

O casal britânico que está em estado crítico depois de ter sido exposto ao mesmo agente nervoso, o Novichok, que levou ao internamento do antigo espião russo e da sua filha, Sergei e Yulia Skripal, a 4 Março deste ano, ficou infectado por ter estado em contacto com um objecto contaminado.

Este casal é natural de Amesbury, que fica a 13 quilómetros de Salisbury, onde os Skripal foram envenenados. A polícia não os identificou, mas amigos disseram que se trata de Charlie Rowley, de 45 anos, e Dawn Sturgess, de 44.

No parlamento britânico, o ministro do interior, Sajid Javid, anunciou que a principal linha de investigação é a relação entre ambos os casos e que o governo russo "se deve chegar à frente e explicar exactamente o que se passa". A Rússia respondeu e disse que a polícia britânica está envolvida em "jogos políticos sujos".



Na quarta-feira, o chefe do contra-terrorismo britânico, Neil Basu, disse que ainda não tinha sido determinado se estas pessoas tinham sido atacadas de propósito ou se a situação resultava de algum acidente.

O que é o Novichok?

O agente nervoso foi desenvolvido nos anos 70 e 80 do século passado na União Soviética. O veneno tem uma composição química ligeiramente diferente dos agentes mais comuns, como o gás sarin e o VX, sendo que é dez vezes mais mortal do que estes agentes.

O gás é produzido com agro-químicos que não estão proibidos pelas convenções internacionais. O embaixador russo na Grã-Bretanha, Alexander Yakovenko, identificou o suposto veneno como sendo o Novichok-A-234, uma variante saída da versão anterior A-232.

Quais as consequências?

O agente nervoso provoca um enfraquecimento do batimento cardíaco e a restrição progressiva das vias respiratórias, além de paralisias, convulsões e vómitos, provocando a morte por asfixia. Um dos seus criadores, o cientista russo Vil Mirzayanov, radicado nos Estados Unidos, garantiu que não tinha cura, aquando da crise Skripal. Mas, nesse caso, ambos sobreviveram.

Qual o estado de saúde das vítimas mais recentes?

O casal foi hospitalizado no sábado no hospital de Salisbury, com as autoridades a atribuírem inicialmente a situação à ingestão de uma mistura contaminada de heroína ou crack de cocaína. Segundo a Reuters, estão em estado crítico, internados no hospital de Salisbury.

O serviço de emergências foi chamado pelas 09h15, porque uma mulher tinha desmaiado. Às 14h30, foi chamada uma nova ambulância. Desta vez, era um homem que precisava de assistência.

A confirmação oficial

Numa primeira reacção, as autoridades declararam a existência de um "incidente relevante", depois das duas pessoas terem sido encontradas inconscientes num edifício residencial em Amesbury. Mais tarde, foi anunciado que se tratava de mais um caso de envenenamento.

"Recebemos esta noite [quarta-feira] os resultados a análise (...) que mostram que as duas pessoas foram expostas ao agente enervante Novichok", declarou à comunicação social o chefe do contra-terrorismo britânico, Neil Basu.

Como estão os Skripal?

Serguei Skripal e a filha foram encontrados inconscientes num banco em frente a um centro comercial no dia 4 de Março. Também eles foram internados no hospital de Salisbury: apesar do estado crítico e dos prognósticos pessimistas, Yulia teve alta em Abril e Sergei em Maio.

"A minha vida ficou virada do avesso. Tivemos muita sorte, ambos, por termos sobrevivido a esta tentativa de assassinato. A nossa recuperação foi lenta e muito dolorosa", disse a filha do antigo espião numa entrevista à Reuters em Maio

Actualmente, pai e filha vivem num local secreto, coordenado pelos serviços de segurança britânicos.

Há risco para a saúde pública?

A polícia realçou, em conferência de imprensa, que os responsáveis da área da saúde entendiam que não havia riscos significativos para a saúde pública. Além disso, repetiram os conselhos dados aquando do envenenamento dos Skripal: qualquer pessoa que possa ter estado em contacto com as vítimas deve lavar as roupas e colocar malas e outros pertences que não podem ser lavado em sacos selados, para evitar o risco de uma exposição repetitiva.

Ainda assim, os cientistas avançam que este tipo de agente nervoso "não se evapora ou decompõe rapidamente". "Até que a fonte seja encontrada, existe sempre o risco de alguém entrar em contacto" com o veneno, explicou à Reuters a especialista Andrea Sella.

Em reacção ao novo caso, a polícia isolou um parque e uma propriedade em Salisbury, além de uma farmácia e um centro comunitário em Amesbury.

O que não se sabe ou nunca foi explicado?

A origem do agente nervoso ou o motivo por que foi usado continuam a ser uma incógnita. Apesar das autoridades britânicas terem defendido que o ataque seria um recado a todos os opositores de Moscovo, nunca foi esclarecido porque teria decidido o Kremlin atacar um antigo espião traidor, que estava em Londres após uma "troca" aprovada pelo governo russo. Da mesma maneira, não se encontrou justificação para o uso de um agente nervoso tão incomum, apesar da ligação ao passado soviético.

A Rússia sempre negou o envolvimento no caso e autoridades russas chegaram a dizer que, caso o envenenamento fizesse parte de um ataque patrocinado por Moscovo, milhares de pessoas teriam morrido.

Quatro meses depois do primeiro ataque, e agora que o número de vítimas do agente nervoso subiu para quatro, está também por esclarecer que zonas de Salisbury e arredores ainda estão infectadas com o veneno.

O incidente de Salisbury desencadeou entre Moscovo e o Ocidente uma das piores crises diplomáticas dos últimos anos.



No total, o Reino Unido e seus aliados, entre a maioria dos países da União Europeia e a NATO, anunciaram mais de 150 expulsões de diplomatas russos dos seus territórios. Portugal está no grupo de países que não expulsou diplomatas.

A Rússia ripostou adoptando medidas idênticas em relação a um número equivalente de diplomatas desses Estados.

Após ter expulsado, a 17 de Março, 23 diplomatas britânicos e encerrado o consulado britânico em São Petersburgo, bem como o British Council na Rússia, Moscovo exigiu a Londres que reduzisse os seus funcionários diplomáticos em mais de 50 pessoas para obter uma "paridade" das missões diplomáticas.