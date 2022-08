Os resultados finais foram anunciados e o MPLA venceu as eleições com maioria absoluta. UNITA contesta números apresentados.

Angola. João Lourenço fala em "vitória inequívoca do MPLA"

No discurso de vitória proferido a partir da sede do MPLA, em Luanda, João Lourenço afirmou que estas eleições reforçam a legitimidade do partido para governar o país de forma isolada. Oposição contesta os resultados das eleições.