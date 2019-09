Jacarta vai deixar de ser a capital da Indonésia

O governo da Indonésia vai começar a construir a nova capital no final de 2020, na parte oriental da ilha de Bornéu. O presidente Joko Widodo justificou a decisão da mudança de capital alegando que a cidade de Jacarta está demasiado poluída, sobre-lotada e que a ilha de Java - onde é a capital - está a afundar-se.

A nova capital vai alojar um milhão e meio de residentes e vai custar cerca de 466 triliões de rupias (quase 30 mil milhões de euros). Espera-se que a mudança comece em 2024, quando a legislatura do atual presidente terminar.

Widodo anunciou que a capital vai ser transferida de Jacarta para uma zona entre os municípios de Kutai Kartanegara e Penajam Paser Utara, no leste da ilha de Bornéu. Acrescenta ainda que a escolha da localização se deve ao facto de ser uma zona de "mínimo risco" de desastres – como tsunamis, terramotos e vulcões – que afetam as outras ilhas do arquipélago e devido á sua proximidade com a capital de província, Balikpapan.

Os ambientalistas já contestaram a decisão. A ilha é casa de várias espécies de animais em perigo – orangotangos, ursos-malaios e macacos narigudos – por isso, as associações temem que a construção da nova capital vá agravar as condições de vida selvagem na zona.

A Indonésia não é o primeiro país a mudar de capital, em 2005 a junta militar do Myammar mudou a capital de Rangun para a cidade de Naipidau. Em 1995, a Malásia mudou a sua capital administrativa de Kuala Lumpur para Putrajaya.