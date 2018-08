A divisa turca começou a ser afectada na semana passada na sequência da crise diplomática com os Estados Unidos e num contexto de desconfiança dos mercados em relação às políticas económicas do presidente Erdogan.

O Banco Central da Turquia anunciou, esta segunda-feira, que "vai tomar todas as medidas necessárias" para garantir a estabilidade financeira, numa altura em que se verifica uma descida da cotação da moeda nacional.



A lira turca regista níveis de cotação muito baixos há vários dias face ao dólar norte-americano, desde que as tensões diplomáticas entre Washington e Ancara se intensificaram.



Na sexta-feira, a lira turca perdeu 16% do valor em relação ao dólar norte-americano e hoje, nos mercados asiáticos, a divisa turca manteve a descida.



No domingo, o Ministério das Finanças turco citado pelo jornal pró-governamental Hurriyet indicava que o país ia tomar "as medidas necessárias" para enfrentar hoje de manhã a abertura dos mercados.



"O Banco Central vai acompanhar de perto os mercados e a formação dos preços e adoptar todas as medidas necessárias para assegurar a estabilidade financeira, caso seja necessário", referiu hoje de manhã a instituição através de um comunicado.



O mesmo documento do Banco Central da Turquia indica também que está a proceder à revisão das taxas referentes às reservas obrigatórias dos bancos para "evitar a falta de liquidez".



A divisa turca começou a ser afectada na semana passada na sequência da crise diplomática com os Estados Unidos e num contexto de desconfiança dos mercados em relação às políticas económicas do presidente Erdogan.



As tensões entre a Turquia e os Estados Unidos, que adoptaram sanções recíprocas, estão relacionadas com a prisão do pastor norte-americano, Andrew Brunson, detido por ordem do governo de Ancara.