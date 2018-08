Cinco pessoas estão em estado grave.

Pelo menos 312 pessoas ficaram feridas, cinco delas com gravidade, depois de uma plataforma de madeira ter cedido este domingo à noite durante um festival de música em Vigo, Espanha, segundo avançam os meios de comunicação locais.



As cinco pessoas feridas com gravidade não correm risco de vida, segundo os jornais espanhóis. O prefeito da cidade, Abel Caballero, afirmou que vão ser investigadas as causas do acidente que se registou pouco depois das 24h00 em Espanha (23h00 em Lisboa).



De acordo com a agência de noticias Efe, o acidente causou uma onda de pânico e grande tensão. Entre os presentes no festival estavam menores de idade.



Nas redes sociais publicaram uma série de vídeos do momento em que o passadiço colaspsou. Veja:

Na manhã desta segunda-feira, foi filmado o buraco causado pelo acidente. Veja:

<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="pt"><p lang="es" dir="ltr">Así está esta mañana la pasarela hundida durante O Marisquiño <a href="https://t.co/2PfD1O3foC">pic.twitter.com/2PfD1O3foC</a></p>— Vigoalminuto (@Vigoalminuto) <a href="https://twitter.com/Vigoalminuto/status/1028915080337883136?ref_src=twsrc%5Etfw">13 de agosto de 2018</a></blockquote>

