Alemanha vai levantar restrições às exportações de equipamentos militares para Israel

Alemanha tinha anunciado no início de agosto que não iria autorizar mais exportações de equipamento militar que pudesse ser utilizado em Gaza “até ordem em contrário”.

O governo alemão disse esta segunda-feira que vai levantar as restrições às exportações de equipamento militar para Israel, um mês depois do cessar-fogo em Gaza ter sido anunciado, apesar deste estar a encontrar dificuldades para se consolidar.



O chanceler Friedrich Merz tinha anunciado no início de agosto que a Alemanha não iria autorizar mais exportações de equipamento militar para Israel que pudesse ser utilizado em Gaza “até ordem em contrário”. Este anúncio tinha sido feito em resposta às declarações israelitas sobre os desejos de assumirem o controlo da cidade de Gaza.

Stefan Kornelius, porta-voz do líder alemão, referiu à agência de notícias Deutsche Presse-Agentur que as restrições seriam levantadas no dia 24 de novembro e considerou que o cessar-fogo que entrou em vigor no mês passado e “estabilizou nas últimas semanas”, assim como os esforços para aumentar a chegada de ajuda humanitária ao enclave. A partir de agora a Alemanha vai passar a analisar as exportações militares caso por caso e promete “reagir a desenvolvimentos futuros”.

O ministro dos Negócios Estrangeiros israelita, Israel Katz, já reagiu ao anúncio alemão e escreveu no X: “Peço aos outros governos que adotem uma decisão semelhante e sigam a Alemanha”.