Air Europa retoma hoje voos entre Madrid e Caracas após 3 meses de suspensão

TAP só retoma os voos para a Venezuela a 30 de março.

O primeiro voo da Air Europa para a Venezuela, depois de três meses de suspensão temporária das operações entre Espanha e o país sul-americano, vai descolar esta terça-feira à tarde do aeroporto madrileno de Barajas com destino Caracas.



Avião da Air Europa em pista, após retomada de voos para Caracas Markus Mainka/picture-alliance/dpa/AP Images

A Air Europa é a primeira companhia aérea espanhola a retomar os voos com a Venezuela, antecipando-se à Plus Ultra, que o fará no início de março, e à Iberia, que prevê retomar os voos em abril.

A TAP vai retomar os voos para a Venezuela a 30 de março, depois da suspensão iniciada em novembro de 2025, disse fonte oficial da empresa à Lusa.

A Air Europa, companhia do grupo Globalia, irá reativar gradualmente a sua operação para o país sul-americano com três voos semanais em fevereiro, que serão ampliados para quatro durante as três primeiras semanas de março e, depois, para cinco.

A interrupção dos voos ocorreu na sequência de alertas emitidos pelos Estados Unidos e por Espanha, que recomendavam cautela ao sobrevoar o espaço aéreo venezuelano, numa altura marcada pelo aumento da atividade militar e pelo clima de instabilidade política.

Pouco tempo depois, as autoridades venezuelanas revogaram as licenças de operação de várias companhias internacionais, incluindo a TAP, acusando-as de se terem "unido a atos de terrorismo" promovidos pelos Estados Unidos, o que gerou críticas de organizações de aviação e dificultou a retoma dos voos.

O contexto mudou em janeiro de 2026, depois de uma operação militar norte-americana que resultou na captura do Presidente Nicolás Maduro, abrindo caminho à reabertura gradual do espaço aéreo venezuelano e à retoma das ligações comerciais internacionais.

Na quinta-feira, 29 de janeiro, o Presidente dos Estados Unidos anunciou que vai reabrir o espaço aéreo comercial da Venezuela, permitindo que cidadãos norte-americanos possam visitar o país "muito em breve".

Donald Trump informou que instruiu o secretário dos Transportes, Sean Duffy, e os responsáveis militares a procederem à abertura do espaço aéreo ainda durante o dia.

No início da semana, o Governo norte-americano notificou o Congresso sobre os primeiros passos para uma eventual reabertura da embaixada dos EUA em Caracas, dentro de um processo de normalização gradual das relações bilaterais após a operação militar que depôs Maduro.