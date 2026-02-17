Sábado – Pense por si

Mundo

Air Europa retoma hoje voos entre Madrid e Caracas após 3 meses de suspensão

Lusa 09:32
TAP só retoma os voos para a Venezuela a 30 de março.

O primeiro voo da Air Europa para a Venezuela, depois de três meses de suspensão temporária das operações entre Espanha e o país sul-americano, vai descolar esta terça-feira à tarde do aeroporto madrileno de Barajas com destino Caracas.

Avião da Air Europa em pista, após retomada de voos para Caracas
Avião da Air Europa em pista, após retomada de voos para Caracas Markus Mainka/picture-alliance/dpa/AP Images

A Air Europa é a primeira companhia aérea espanhola a retomar os voos com a Venezuela, antecipando-se à Plus Ultra, que o fará no início de março, e à Iberia, que prevê retomar os voos em abril.

A TAP vai retomar os voos para a Venezuela a 30 de março, depois da suspensão iniciada em novembro de 2025, disse fonte oficial da empresa à Lusa.

A Air Europa, companhia do grupo Globalia, irá reativar gradualmente a sua operação para o país sul-americano com três voos semanais em fevereiro, que serão ampliados para quatro durante as três primeiras semanas de março e, depois, para cinco.

A interrupção dos voos ocorreu na sequência de alertas emitidos pelos Estados Unidos e por Espanha, que recomendavam cautela ao sobrevoar o espaço aéreo venezuelano, numa altura marcada pelo aumento da atividade militar e pelo clima de instabilidade política.

Pouco tempo depois, as autoridades venezuelanas revogaram as licenças de operação de várias companhias internacionais, incluindo a TAP, acusando-as de se terem "unido a atos de terrorismo" promovidos pelos Estados Unidos, o que gerou críticas de organizações de aviação e dificultou a retoma dos voos.

O contexto mudou em janeiro de 2026, depois de uma operação militar norte-americana que resultou na captura do Presidente Nicolás Maduro, abrindo caminho à reabertura gradual do espaço aéreo venezuelano e à retoma das ligações comerciais internacionais.

Na quinta-feira, 29 de janeiro, o Presidente dos Estados Unidos anunciou que vai reabrir o espaço aéreo comercial da Venezuela, permitindo que cidadãos norte-americanos possam visitar o país "muito em breve".

Donald Trump informou que instruiu o secretário dos Transportes, Sean Duffy, e os responsáveis militares a procederem à abertura do espaço aéreo ainda durante o dia.

No início da semana, o Governo norte-americano notificou o Congresso sobre os primeiros passos para uma eventual reabertura da embaixada dos EUA em Caracas, dentro de um processo de normalização gradual das relações bilaterais após a operação militar que depôs Maduro.

