Agricultores franceses conduzem 350 tratores pelas avenidas de Paris contra acordo da UE com o Mercosul

O presidente Emmanuel Macron é um dos opositores ao acordo comercial UE/Mercosul, mas este deve ser assinado no sábado no Paraguai.

Grupos de agricultores franceses conduzem esta terça-feira cerca de 350 tratores pelas avenidas de Paris em direção ao Parlamento para voltarem a protestar contra o acordo comercial UE/Mercosul, que consideram uma ameaça à sua subsistência.

A agência de notícias AP relata que, escoltados pela polícia, os tratores causaram congestionamento na hora de ponta enquanto percorriam a Champs-Élysées e outras avenidas da capital francesa, antes de atravessarem o Rio Sena para chegar à Assembleia Nacional.

A indignação dos agricultores na França e em outros países europeus aumentou depois de vários sindicatos terem apelado ao protesto.

Os sindicatos pedem "ações concretas e imediatas" para defender a segurança alimentar da França.

A porta-voz do governo francês, Maud Bregeon, disse hoje à emissora TF1, que o governo fará novos anúncios em breve para ajudar os agricultores.

O presidente Emmanuel Macron é um dos opositores ao acordo comercial UE/Mercosul, mas este deve ser assinado no sábado no Paraguai.

Os críticos deste acordo argumentam que o tratado prejudicará a agricultura europeia com a importação de produtos mais baratos da América Latina, que nem sempre atendem aos padrões europeus devido à insuficiência de controlos.

