14 de janeiro de 2026 às 15:00

Manifestante é atingido por projétil disparado por agente federal durante protestos contra o ICE na Califórnia

Imagens mostram o momento em que um manifestante é atingido no rosto por um projétil disparado por um agente federal durante um protesto contra o ICE junto a um edifício federal de imigração em Santa Ana, no sul do estado norte-americano da Califórnia. O jovem sofreu ferimentos graves e perdeu a visão de um olho.

