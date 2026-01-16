Sábado – Pense por si

16 de janeiro de 2026 às 13:36

Agente federal filmado a dar várias joelhadas no rosto de homem em Minneapolis

Imagens gravadas em Minneapolis, EUA, mostram um agente federal a pressionar um homem no chão e a dar-lhe várias joelhadas no rosto durante uma operação de imigração. Minneapolis tem sido palco de diversas operações de protesto após Renee Good ter sido morta a tiro por um agente do ICE.

