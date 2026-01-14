Sábado – Pense por si

14 de janeiro de 2026 às 13:00

Agentes federais lançam granadas de atordoamento contra manifestantes em Minneapolis

Imagens mostram agentes federais a usar granadas de atordoamento e gás lacrimogéneo contra manifestantes junto ao edifício federal em Minneapolis, no estado norte-americano do Minnesota, na sequência de confrontos que se estendem desde que Renee Good foi morta a tiro por um agente do ICE.

