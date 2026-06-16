Alemanha só decide sobre missão em Ormuz depois de conhecer acordo EUA/Irão

Detalhes sobre o acordo só vão ser conhecidos na sexta-feira, após um encontro na Suíça.

O ministro dos Negócios Estrangeiros alemão condicionou esta terça-feira a participação do Governo de Berlim numa missão para garantir a segurança no Estreito de Ormuz aos pormenores do acordo preliminar alcançado entre os Estados Unidos e o Irão.



Johann Wadephul, ministro dos Negócios Estrangeiros da Alemanha AP

Os detalhes sobre o acordo só vão ser conhecidos na sexta-feira, após um encontro na Suíça.

"Ainda não conhecemos a declaração de intenções. Espera-se que seja publicada a partir de sexta-feira", afirmou o chefe da diplomacia de Berlim reafirmando a disponibilidade da Alemanha para contribuir para o processo de desminagem marítima.

Johann Wadephul defendeu que Berlim tem "interesses económicos e de segurança" na rota marítima, "fundamental para o comércio global".

Em relação ao acordo preliminar, o ministro afirmou que estão a "circular" diferentes versões, como a de que "o documento é composto por uma ou duas páginas e aproximadamente 14 pontos".