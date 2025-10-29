Afinal Trump não se vai reunir com Kim Jong-un

“Conheço muito bem Kim Jong-un. Damo-nos muito bem. Realmente, não vai dar para um encontro desta vez", informou Trump.

O presidente norte-americano, Donald Trump, esclareceu hoje que não se vai reunir com o homólogo norte-coreano, Kim Jong-un, durante a atual visita à península coreana, justificando-o com incompatibilidades de agenda.



Trump informa que não se vai encontrar com Kim Jong-un Getty Images

“Conheço muito bem Kim Jong-un. Damo-nos muito bem. Realmente, não vai dar para um encontro desta vez. O presidente [chinês] Xi [Jinping] chega amanhã [quinta-feira] e isso é muito importante para o Mundo, para todos nós”, disse Trump durante um almoço com o homólogo sul-coreano, Lee Jae-myung, na cidade de Gyeongjiyu.

O chefe de Estado norte-americano acrescentou que deseja estar com o líder da Coreia do Norte e tinha esse objetivo neste périplo, mas “há outros compromissos”, embora a sua vontade seja “trabalhar duro com Kim Jong-un e todo o Mundo para resolver as coisas”.

Trump vai regressar a Washington, após o encontro com o presidente chinês, coincidente com a cimeira de líderes do Fórum de Cooperação Económica Ásia-Pacífico (APEC, na sigla inglesa),

O atual chefe de Estado sul-coreano, no cargo desde junho, tem-se mostrado mais favorável ao diálogo com o vizinho do norte do que o seu antecessor e enalteceu os esforços diplomáticos de Donald Trump.

No primeiro mandato, o presidente dos Estados Unidos da América reuniu-se três vezes com o representante máximo de Pyongyang, entre 2018 e 2019, e protagonizaram ambos um simbólico aperto de mãos na zona desmilitarizada da península coreana, embora sem qualquer resultado prático.