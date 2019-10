Como uma página de Facebook ajudou a solucionar um homicídio

Deborah Elaine Deans, de 29 anos e mãe de quatro filhos, desapareceu em 2004 no estado norte-americano da Carolina do Norte, EUA, sem deixar rasto. Desde então, a polícia estava a tentar encontrar pistas sobre o seu paradeiro. Quinze anos depois, conseguiram ter informações, através do Facebook.

A página "Fighting Crime News and Who’s Wanted" tem 63 mil seguidores. Ali, são feitas publicações regulares sobre crimes – desde roubo a homicídios - na Carolina do Norte. No dia 20 de outubro, foi publicado um aviso sobre o caso de Deborah. Dias depois a cunhada da vítima, Kimberly Hancock, de 49 anos, foi presa e acusada de homicídio.

Um utilizador anónimo enviou um email "muito detalhado" à administradora da página do Facebook a dizer que tinha encontrado restos mortais humanos enterrados numa cova atrás de uma caravana onde morava Kimberly. O gabinete do Xerife do Estado de Nashville, nos Estados Unidos, foi contactado.

"Descobri que muitas pessoas não gostam de falar com a polícia simplesmente porque estão com medo", afirmou a administradora da página – que não revelou o nome – ao canal de televisão WTVD.

A mãe da jovem noticiou o seu desaparecimento em abril de 2004 e mais tarde assegurou ao jornal norte-americano Rocky Mount Telegram que a última vez que a vira fora em janeiro do mesmo ano.

Quando foi interrogada pela primeira vez, Kimberly, a suspeita, disse aos investigadores que também não via Deborah desde janeiro. A suspeita afirmou que tinham discutido e que Deborah chamou alguém para a ir buscar, deixando dois filhos sozinhos, enquanto os outros dois estavam com a avó.

As informações fornecidas à página do Facebook "provaram ser muito precisas e confiáveis", afirmou o xerife Keith Stone aos jornalistas. Os restos mortais encontrados perto da casa da detida foram embrulhados e enterrados como descrito no email. Na mesma noite em que se fizeram as análises de ADN aos vestígios, para descobrir se pertenciam a Deborah, Kimberly foi detida.