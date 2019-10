De olhos fechados, de braços abertos, vestido com um saco de plástico e coberto de petróleo, esta é a imagem de Everton Miguel dos Anjos, de 13 anos, captada numa praia de Itapuama, no Brasil, que está a correr o mundo.A imagem foi tirada esta segunda-feira pela lente do fotógrafo da agência de notícias France-Press Léo Malafaia e partilhada nas redes sociais.Eventon Miguel dos Anjos, acompanhado dos quatro irmãos e de vários primos, juntou-se às centenas de voluntários que limparam os resíduos de petróleo cru que cobriam a areia da praia.O menino contou ao fotógrafo que a mãe tinha dado autorização para que fizesse parte da ação de voluntariado, mas que lhe pediu para que não se sujasse. Ao ver a fotografia do filho espalhada pelos meios de comunicação de todo o mundo, Everton confessou que a mãe ficou muito chateada com ele.A fotografia de Everton já se tornou o símbolo da tragédia que assola o litoral Nordeste do país. Quatro dias após a imagem ter sido publicada o Exército encarregou-se de limpar a praia (sem a participação de crianças) e apenas já só são visíveis algumas manchas de pretróleo.Há cerca de dois meses que o petróleo tem aparecido nas praias do Nordeste do Brasil. Segundo os dados do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), citados pela UOL Notícias, 238 praias de 89 cidades foram afetadas pela catástrofe. Só em Alogoas foram retiradas 726 toneladas de petróleo misturado com areia.O Governo brasileiro continua a investigar a causa e origem da tragédia.