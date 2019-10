Acordo do Brexit evita catástrofe económica para Portugal

Os líderes europeus chegaram a um acordo em Bruxelas sobre os termos em que se vai processar a saída do Reino Unido da União Europeia e Portugal pode respirar de alívio: por enquanto, evitou-se o cenário catastrófico de saída descontrolada, que teria um impacto económico imprevisível. Haverá tempo para negociar os termos de um acordo mais geral de comércio livre e o Brexit deixará de ser um problema urgente.

No entanto, Boris Johnson ainda terá de ir a um Parlamento que lhe é hostil e que pode votar contra o que agora foi alcançado. A questão da Irlanda do Norte é vital, pois existe um Tratado de paz (Acordo de Sexta-feira Santa) que exige o consenso das comunidades católica e protestante em qualquer alteração política no território. Se o entendimento agora aprovado não satisfizer uma das partes, o Tratado irlandês será violado. Além disso, trabalhistas, liberais-democratas e alguns conservadores dissidentes tentarão torpedear o aparente êxito do primeiro-ministro, forçando-o a pedir uma extensão dos calendários.

As hipóteses de saída ordeira a 31 de outubro aumentaram de forma significativa, mas se o entendimento com os europeus for rejeitado em Westminster (o que é inteiramente possível), Boris Johnson tentará abandonar a UE naquilo a que se chama hard Brexit, ou seja, o Reino Unido passa a ser um país exterior à União, sem ter qualquer acordo comercial em vigor. Na prática, será um "terceiro país", o que implica que todas as transações comerciais serão sujeitas às regras da Organização Mundial de Comércio (OMC). Em resumo, passarão a pagar taxas aduaneiras, que podem atingir 10%. Na prática, um britânico que compre uma garrafa de vinho do Porto num supermercado, pagará, de um dia para o outro, um valor 10% mais elevado.

Em qualquer dos cenários, a economia portuguesa será afetada. Os estudos existentes têm um intervalo largo de incerteza, mas não há ambiguidades. O Reino Unido é o quarto maior destino das nossas exportações, com 7% do total, e é o mercado de 15% das exportações portuguesas de serviços, sobretudo turismo. Em 2016, os britânicos representaram 28% das dormidas turísticas em território nacional. Mesmo que esta quota esteja a diminuir, serão dois milhões de turistas anuais em risco, seja por efeito da possível queda da libra, seja pelo facto simples de cada britânico precisar de poupar, já que a sua economia vai ter problemas sérios.

Um estudo de 2018 publicado pela Confederação Empresarial de Portugal (CIP) calculava que o Brexit podia ter um impacto negativo nas exportações portuguesas superior a 1% e até 4,5%. Portugal vende ao Reino Unido automóveis, produtos elétricos, vestuário, alimentos, papel e madeira, entre outros produtos, pelo que as vendas de empresas nestes setores teriam reduções. Num quadro de abrandamento da economia mundial, seria difícil substituir este mercado, pelo que muitos exportadores iriam provavelmente aceitar preços mais baixos ou reduzir a produção. Após algum tempo, haveria consequências no emprego.

Outro impacto económico da saída do Reino Unido tem a ver com o fim da contribuição britânica para o orçamento da UE. Os cálculos diferem, mas Londres é um dos maiores contribuintes líquidos e paga um valor anual médio a rondar dez mil milhões de euros. Este dinheiro deverá desaparecer ao longo do tempo, pois o Reino Unido vai reduzir progressivamente os seus pagamentos, saindo de imediato, por exemplo, da Política Agrícola Comum, de que somos grandes beneficiários. Em resumo, haverá menos dinheiro a distribuir por mais países, algo que veremos já no próximo pacote de fundos comunitários, em negociação.

Mesmo com acordo de comércio livre, Portugal vai perder fundos comunitários e pode perder investimento direto, além de remessas de emigrantes. Se a Grã-Bretanha abandonar a UE de forma ordeira, teremos menos portugueses em Londres (atualmente, eles enviam para Portugal 300 milhões de euros anuais) e provavelmente menos investimento direto. Os ingleses vão diversificar o seu comércio, procurar outros mercados e investir fora da Europa. O Reino Unido é o quarto maior investidor externo em Portugal, com 8,3% do total em 2016, mais de 9 mil milhões de euros. Parte deste dinheiro deverá ser dirigido para outros destinos.