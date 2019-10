Vai demorar a resposta de Bruxelas se Boris Johnson enviar um pedido oficial de prorrogação até 31 de Janeiro de 2020 da data de saída do Reino Unido da União Europeia.

As 23 horas de sábado são a hora limite e os termos da correspondência do primeiro-ministro vão contar muito dado que a lei aprovada em Westminster a 9 de Setembro (Benn Act, do nome do deputado trabalhista Hilary Benn), obriga Johnson a requer o adiamento a 19 de Outubro na ausência de aprovação pelas duas câmaras do parlamento de um acordo de saída ou a ruptura com a UE sem acordo.

Tal como em Setembro a Câmara dos Comuns voltou por maioria (322 votos a favor e 306 contra) a demonstrar desconfiança absoluta na palavra do primeiro-ministro.

A vingança foi servida por iniciativa de Oliver Letwin, membro do Parlamento desde 1997, ministro nos executivos de David Cameron e Theresa May, e um dos 21 conservadores expulsos do partido em Setembro por apoiarem a legislação que obrigou Johnson a acatar a tutela de Westminster

O representante de Dorset Ocidental, sudoeste da Inglaterra, ainda que se manifeste a favor do acordo negociado por Johnson em Bruxelas, armadilhou o terreno para o chefe do governo ao exigir que o parlamento escrutine e aprove toda a legislação correlata antes de dar luz verde a um Brexit.

A emenda Letwin é expressão do temor da maioria dos deputados de que Jonhson se aproveite de atrasos legislativos para forçar uma saída sem acordo a 31 de Outubro.

Até à votação da emenda Letwin era incerta uma maioria a favor do acordo e ao adiar para a semana a votação Johnson espera criar uma dinâmica favorável ao seu compromisso com os 27.

No debate de sábado dissidentes conservadores manifestaram-se a favor do governo e dissenções entre os trabalhistas talvez possam cobrir a oposição dos 10 deputados unionistas irlandeses que vinham apoiando o executivo, mas está longe de adquirida a aprovação.





A carta a Bruxelas

Johnson pode, formalmente, enviar uma carta informando que por imposição parlamentar de que discorda se vê obrigado a solicitar prorrogação do Brexit até 31 de Janeiro.

Na mesma missiva ou em segunda carta o primeiro-ministro tem a possibilidade de indicar que em quaisquer circunstâncias, com ou sem acordo com Bruxelas aprovado em Westminster, é sua intenção concretizar a 31 de Outubro a saída do Reino Unido da UE.

Antes do final deste mês António Costa e tutti quanti estarão de volta a Bruxelas e não irão faltar vozes resignadas a um Brexit sem acordo possível.

Eleições antecipadas antes do final do ano no Reino Unido são uma certeza tanto mais que as sondagens sobre intenção de voto são favoráveis a Johnson e o trabalhista Jeremy Corbin continua a tergiversar ante a expectiva de nova derrota nas urnas.





Adeus a Bercow

Anunciadora do que aí vem foi a intervenção do líder parlamentar do Partido Nacionalista Escocês.



Ian Blackford denunciou a desvantagem competitiva que prejudicaria a Escócia caso se consumasse um acordo que concede à Irlanda do Norte privilégios de acesso ao mercado da UE e que, efectivamente, é ruinoso para todo o Reino Unido e muito em particular para a economia escosesa, em especial para a indústria piscatória.



De modo mais incisivo do que muitos deputados trabalhistas, o nacionalista escocês acusou os conservadores de pretenderem pôr em causa direitos laborais e do consumidor, normas de protecção ambiental e, mesmo o Serviço Nacional de Saúde, com um acordo ambíguo e vagas declarações sobre cooperação com a UE.

Os nacionalistas escoceses contam dentro de um ano ou dois ter a seu favor a maioria que lhes faltou em 2014 para vencer um segundo referendo sobre a independência.

O Brexit é já uma crise constitucional do Reino Unido e a 31 de Outubro John Bercow deixará a presidência da Câmara dos Comuns.

A eleição do sucessor do conservador eleito para a presidência em 2009 e que acabou manifestando um activismo político incomum para o tradicional neutralismo do cargo vai ser um desafio para todos os deputados.

Certo é que Bercow vai sair no auge de uma crise que, muito para além da ruptura com a União Europeia, augura a desagregação do Reino Unido.