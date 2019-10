Falta de comida e regresso ao roaming. O que temem os portugueses no Reino Unido? A 14 dias do Brexit, são muitos os portugueses que se estão a preparar para a saída com ou sem acordo. Boris Johnson afirmou que o Reino Unido vai sair da União Europeia no dia 31 de outubro, com ou sem acordo.

A saída do Reino Unido da União Europeia não teve até hoje grande repercussão nos enfermeiros portugueses emigrados no país. "Não se sentem ameaçados, continuam a ser bem tratados e reconhecidos, nem sentem que correm o risco de serem mandados embora", diz a bastonária da Ordem dos Enfermeiros Ana Rita Cavaco à, esta quinta-feira, dia 17, quando foi conhecido que as duas partes chegaram a acordo.Os profissionais de saúde a trabalharem naquele país têm a ideia de que o Brexit não vai mudar muita coisa. "Não vai deixar de contratar portugueses", acredita a bastonária da Ordem dos Enfermeiros. Além disso, segundo a Ordem, o Reino Unido continua a ser o primeiro país de destino dos enfermeiros portugueses, seguido da Suíça e da Bélgica. "Temos ideia que, por ano, mais de 50% dos pedidos de declaração para efeitos de emigração, ou seja, mais de mil por ano, têm como destino o Reino Unido", diz.Para a bastonária, qualquer país, neste momento, "é mais atrativo" que Portugal. Em Inglaterra, em concreto, estes profissionais são "reconhecidos, valorizados e têm melhores condições de trabalho e remuneratórias", descreve.