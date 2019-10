Os três bilionários britânicos que ganham mil milhões com acordo no Brexit

Os três homens mais ricos do Reino Unido têm muito para celebrar com o último acordo alcançado para evitar um Brexit caótico a 31 de outubro.

Jim Ratcliffe, James Dyson e Hugh Grosvenor viram as suas fortunas aumentar num valor combinado de 1,1 mil milhões de dólares esta quinta-feira de manhã depois das notícias de que Bruxelas e Londres tinham chegado a acordo para o Brexit ter provocado fortes subidas no valor da libra e das ações.

Hugh Grosvenor, de 28 anos, é Duque de Westminster e detém várias propriedades em Londres. Hoje viu a sua fortuna aumentar 700 milhões de dólares, de acordo com os cálculos do Bloomberg Billionaires Index. Os outros dois bilionários – Ratcliffe com 66 anos e Dyson de 72 – são ambos fortes apoiantes da decisão do Reino Unido sair da União Europeia.

Contudo, este ganho pode ser de pouca duração, uma vez que o primeiro-ministro britânico tem ainda de garantir o apoio do Parlamento britânico no sábado. Não tem a maioria na Câmara dos Comuns e desde que lidera o Governo britânico já perdeu votos cruciais no Parlamento.