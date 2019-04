Autoridades parisienses abriram um inquérito que considera como hipótese mais provável a "destruição involuntária por incêndio". Mais de 50 pessoas estão a cargo da investigação.

As causas do incêndio que deflagrou na segunda-feira dentro da Catedral de Notre Dame estão ainda por averiguar. No entanto, a hipótese avançada ontem continua a ser a considerada mais provável – o incêndio terá sido acidental.



"Estamos a considerar a teoria de um acidente" disse esta terça-feira, citado pela Reuters, o procurador-geral Remy Heitz. Mais de 50 pessoas estão a cargo da investigação, avançou ainda o responsável.



As autoridades parisienses abriram um inquérito que considera como hipótese mais provável a "destruição involuntária por incêndio". Segundo afirmou "fonte próxima do processo" ao Le Figaro, terá sido encontrada uma pista de que o incêndio terá começado perto do teto da catedral.



Mais de 400 bombeiros combateram, durante cerca de 14 horas, as chamas que deflagraram na catedral de Paris. Um bombeiro ficou ferido, não havendo registos de mais feridos no incidente.



Todos os trabalhadores envolvidos nas obras de reparação do pináculo da catedral foram ouvidos pelas autoridades francesas durante a noite e madrugada.



O fogo foi esta manhã "totalmente extinto". Laurent Nunez, o secretário de Estado do Interior francês, declarou que, uma vez afastado o "perigo do fogo" na catedral de Notre Dame, a questão fundamental é, a partir de agora, saber "como vai resistir a estrutura".



"O perigo do fogo já foi afastado, a questão agora é o edifício: como é que a estrutura vai resistir ao incêndio da noite passada", afirmou Nunez, em declarações à imprensa ao início da manhã.