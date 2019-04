O padre “destemido” que salvou relíquias de uma Notre Dame a arder

Jean-Marc Fournier, capelão da Corporação de Bombeiros de Paris, entrou na segunda-feira dentro de uma Notre Dame em chamas para salvar algumas das maiores relíquias religiosas da catedral. Foi um dos responsáveis pela preservação das relíquias, que serão transportadas para o Museu do Louvre.

Depois de o fogo deflagrar, na tarde de ontem, o padre francês entrou "corajosamente" no interior da catedral, tendo salvado uma Coroa de Espinhos que os fiéis acreditam conter partes da coroa usada por Jesus Cristo na crucificação e o Santíssimo Sacramento, escreve a Sky News, que descreve Fournier como o "destemido" que salvou as relíquias de Notre Dame.

Também um jornalista da estação televisiva católica de França KTO, Etienne Loraillere, que afirmou que o capelão "entrou com os bombeiros na catedral de Notre Dame para salvar a Coroa de Espinhos e o Santíssimo Sacramento". Loraillere divulgou uma fotografia do padre no local.





Le père Fournier, aumônier des @PompiersParis, est allé avec des pompiers dans la cathédrale #NotreDame pour sauver la couronne d’épines et le Saint-Sacrement... pic.twitter.com/4IoLVdoJZW — Etienne Loraillère ? (@Eloraillere) 15 de abril de 2019