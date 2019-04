Gautier Capuçon é um dos mais célebres violoncelistas da atualidade. Primeiro, sentiu-se impotente ao ver as chamas. No dia seguinte, levou o violoncelo.

A Fundação Gulbenkian já descreveu Gautier Capuçon desta maneira: "toca com a eloquência de um velho sábio e o fogo de um adolescente". O violoncelista francês, que vê "a catedral de Notre Dame todos os dias", deparou-se com o fogo que quase a destruiu na televisão. "Estava em casa quando vi as primeiras chamas, não pude deixar de cá vir", afirmou à rádio Europe 1. Esta manhã, trouxe o seu violoncelo e instalou-se no passeio. E tocou para a catedral.



Émouvant hommage devant #NotreDame avec le violoncelliste @GautierCapucon, au micro de @nikosaliagas #Europe1

O músico tocou Après un rêve (que significa "após um sonho) de Gabriel Fauré, compositor e organista do século XIX. O momento foi captado pela rádio Europe 1.



Capuçon conta que se sentiu impotente enquanto assistia às chamas. "Precisava de ver com os meus próprios olhos o que estava a acontecer", lamenta. "Vi toda a gente junta, cada pessoa com a sua história, uma católica, outras que são apenas francesas, parisienses, é um monumento que pertence a todos nós, que faz parte da nossa vida. Desde que cheguei a Paris, vejo esta catedral todos os dias. Vê-la em chamas é uma coisa aterrorizante, ver o teto desabar perante os nossos olhos sem poder fazer nada...", descreveu.



Já foi aberto um inquérito sobre o incêndio, que se suspeita ter ocorrido devido a um acidente. Muitas obras de arte que se encontravam dentro da catedral, cuja construção arrancou no século XII, foram salvas - muitas graças a um padre que entrou no edifício enquanto este estava em chamas.