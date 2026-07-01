Acidente de autocarro provoca mais de 40 feridos na Catalunha. Quatro estão em estado grave

Veículo de transporte de passageiros colidiu com um camião, o que provocou uma colisão posteriormente contra um edifício.

Um autocarro urbano com 35 passageiros a bordo sofreu um grave acidente de viação que provocou cerca de 40 feridos, em que quatro deles se encontram em estado grave, no centro de Lérida, Catalunha, Espanha, na madrugada desta quarta-feira. O acidente aconteceu quando o autocarro colidiu com outro veículo e chocou contra um edifício e uma paragem de autocarros, numa zona central da cidade.



Acidente na Catalunha X/Segre

Segundo informações dos Bombeiros da Generalitat, citados pelo El Español, que se encontram no local do acidente com onze equipas, o acidente ocorreu na Rambla de Ferran pelas 07h15 (06h15 em Portugal Continental), onde o veículo de transporte de passageiros colidiu com um camião, o que provocou uma colisão posteriormente contra um edifício.

As vítimas foram transportadas para o Hospital Arnau de Vilanova para receberem tratamento médico.

Posem en alerta el pla #PROCICAT per l'accident d'un autocar urbà a Lleida (Rambla Ferran, 11).



Cossos operatius al lloc, @semgencat valora l'estat d'una quinzena de persones ferides.#AlertaCat — Protecció civil (@emergenciescat) July 1, 2026

O presidente do governo regional catalão, Salvador Illa, desejou uma “rápida recuperação aos feridos” e expressou “apoio às pessoas afetadas e aos familiares”.

Em atualização.