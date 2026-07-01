Sábado – Pense por si

SIGA-NOS NO WHATSAPP
Não perca as grandes histórias da SÁBADO

Mundo

Acidente de autocarro provoca mais de 40 feridos na Catalunha. Quatro estão em estado grave

Diogo Barreto
Diogo Barreto 08:55
Adicione como fonte preferencial no Google
Capa da Sábado Edição 23 a 29 de junho
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 23 a 29 de junho
As mais lidas

Veículo de transporte de passageiros colidiu com um camião, o que provocou uma colisão posteriormente contra um edifício.

Um autocarro urbano com 35 passageiros a bordo sofreu um grave acidente de viação que provocou cerca de 40 feridos, em que quatro deles se encontram em estado grave, no centro de Lérida, Catalunha, Espanha, na madrugada desta quarta-feira.  O acidente aconteceu quando o autocarro colidiu com outro veículo e chocou contra um edifício e uma paragem de autocarros, numa zona central da cidade.

Acidente na Catalunha
Acidente na Catalunha X/Segre

Segundo informações dos Bombeiros da Generalitat, citados pelo El Español, que se encontram no local do acidente com onze equipas, o acidente ocorreu na Rambla de Ferran pelas 07h15 (06h15 em Portugal Continental), onde o veículo de transporte de passageiros colidiu com um camião, o que provocou uma colisão posteriormente contra um edifício.

As vítimas foram transportadas para o Hospital Arnau de Vilanova para receberem tratamento médico. 

O presidente do governo regional catalão, Salvador Illa, desejou uma “rápida recuperação aos feridos” e expressou “apoio às pessoas afetadas e aos familiares”.

Em atualização. 

Tópicos Feridos ferida Feria colisão Catalunha El Español Hospital Arnau de Vilanova Salvador Illa
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Acidente de autocarro provoca mais de 40 feridos na Catalunha. Quatro estão em estado grave