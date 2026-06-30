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Portugueses na Venezuela dizem que estão a "viver uma tragédia"

Francisco Máximo GaiéMarta Rodrigues 23:00
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Os relatos da comunidade portuguesa chegam depois dos sismos que abanaram o país e revelam uma "situação terrível".

Há quem no meio da catástrofe arregace as mangas e corra para ajudar quem precisa. É o caso de Aleixo Vieira, um emigrante português de 62 anos, que atendeu o telefone à SÁBADO quando ainda eram 7h da manhã em Caracas, onde mora há 45 anos. Estava a preparar-se para sair de casa e fazer de carrinha os 27 quilómetros por montanhas que ligam a capital venezuelana à cidade de La Guaira, na região mais afetada pelos sismos que atingiram o país sul-americano no dia 24 de junho. Planeia fazer este caminho, uma viagem que demora “40 minutos a uma hora”, todos os dias até que a situação esteja sob controlo.

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