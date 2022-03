A criança e os pais fugiram de Kiev e foram encontrados pela equipa da SÁBADO nas ruas de Lviv. O pai voltará para Kiev para combater, "se for preciso".

A SÁBADO na Ucrânia. No dia em que fez sete anos, Maya quase dormiu na rua

Em Lviv, Ucrânia, a SÁBADO encontrou Maya, no dia em que completava sete anos de idade. Passou este aniversário numa cidade que não era a sua: fugiu com os pais dos bombardeamentos sobre Kiev. Os três andavam pelas ruas de Lviv perdidos, sem sítio para passar a noite com 3 graus negativos.