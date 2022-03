A SÁBADO na Ucrânia. Rezando por e contra Putin: "Para que não chegue a Lisboa"

Em Lviv, as igrejas enchem-se de fiéis a rezarem pela Ucrânia e a pedir que o invasor se vá embora. Reportagem e diretos da enviada especial à Ucrânia, Sandra Felgueiras, para ver às 20h na CMTV.

Num misto de emoções, centenas de fiéis greco-católicos ucranianos juntam-se para rezar ao longo do dia na catedral de São Paulo e São Pedro, em pleno centro de Lviv. Hora após hora, as missas sucedem-se com orações contínuas pela paz, pela independência da Ucrânia mas também por Vladimir Putin e pelos soldados russos que continuam a massacrar civis.