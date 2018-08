Na segunda-feira passada, durante um jantar com líderes evangélicos na Casa Branca em Washington, o presidente dos EUA deixou um aviso claro: se os Republicanos perderem as eleições intercalares de Novembro, haverá "violência".

"[As eleições de Novembro] são um referendo na vossa religião, na liberdade de expressão e na Primeira Emenda", disse Trump, gravado por um dos participantes do evento. "Não é uma questão de se gostar ou não", continuou. "É uma questão de que eles [os Democratas] vão derrubar tudo e fá-lo-ão de uma forma rápida e violenta", defendeu Trump, dando como exemplo Antifa – "estas pessoas violentas", descreveu, sublinhando o perigo de os Republicanos perderem o poder no Congresso durante o seu mandato presidencial, numa altura em que ele próprio está sob escrutínio no país por ter alegadamente pago a uma actriz pornográfica para manter em segredo um affair com a mesma e poder estar relacionado com uma possível interferência russa nas eleições de 2016.

Trump, dirigindo-se a um grupo com forte base eleitoral que movimenta cerca de 200 milhões de votantes, pediu simbolicamente aos pastores e outros líderes evangélicos para usarem os seus "púlpitos" de forma a garantir que os congregados votem em Novembro. "Vocês estão a uma eleição de perder tudo o que têm", frisou Trump, citado pelo The Guardian.



Segundo o New York Times, este alerta a mais de "100 dos mais fervorosos adeptos" de Trump nesta comunidade religiosa – como descreve o jornal – pode ser visto como uma tentativa deste em criar um "espectro de violência" nos seus opositores políticos, como a Antifa (uma conglomeração de grupos anti-fascistas nos EUA), que Trump acusou de ser responsável pela violência originada durante a manifestação supremacista branca em Charlottesville no ano passado.

Também a National Rifle Association (NRA), o maior grupo de defesa do porte de armas nos Estados Unidos, lançou um vídeo em 2007 onde acusa a Antifa de tentar aterrorizar os cidadãos que cumprem a lei.